In Erinnerung an den am Samstag verstorbenen Schauspieler Bruno Ganz ändert der ORF sein Programm. Morgen, Montag, zeigt er um 23.30 Uhr in ORF 2 "Der Untergang" mit Ganz in der Rolle von Adolf Hitler. Am Samstag (23.2.) um 23.15 Uhr folgt in ORF III "Epsteins Nacht", tags darauf ist der gebürtige Schweizer um 14.35 Uhr in ORF2 als Almöhi in der "Heidi"-Verfilmung von 2015 zu sehen.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Bruno Ganz brillierte als Adolf Hitler