In Putins Kopf

Als imperiale Macht ist Russland angsteinflößend. Gleichzeitig sieht es sich als Opfer böser Einflüsse von außen. Zwiegespalten bleibt auch das Verhältnis der Russen zu Europa. In einem neuen Roman heißt es: "Seit Peter dem Großen hecheln wir hinter Europa her und bezichtigen es zugleich der Vulgarität und Dekadenz."

Psychoanalyse - von Helmut L. Müller

Sasha Filipenko konnte im Süden Frankreichs beobachten, wie russische Oligarchen dem süßen Leben frönten. Gleichzeitig erlebte er aber, wie diese Neureichen im russischen Staatsfernsehen auf den verdorbenen Westen wetterten und sich als Superpatrioten in Szene setzten. Das war für den Schriftsteller der Anstoß zu seinem Roman "Die Jagd" (Diogenes Verlag, Zürich 2022). Erzählt wird in diesem Buch die Geschichte des Journalisten Anton Quint, der die Wahrheit über einen Oligarchen enthüllen will, und ...