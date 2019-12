Intendant Pereira verabschiedet sich von der Scala

Scala-Intendant Alexander Pereira hat am Ende seiner sechs Jahre an der Spitze des Mailänder Opernhauses eine Bilanz gezogen. "Eine Zeit geht zu Ende, in der viel gemacht worden ist. Wir haben die Stadt Mailand geweckt", sagte Pereira bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der "Tosca" am Montag, mit der am kommenden Samstag die Scala-Saison 2019/2020 eröffnet wird.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Pereira stand sechs Jahre an der Spitze des Mailänder Opernhauses