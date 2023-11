Die Autorin Lizzie Doron empfindet den Terror der Hamas ebenso traumatisch wie den Antisemitismus in Europa.

Lizzie Doron wurde 1953 in Tel Aviv geboren. Sie hat Linguistik studiert. In ihren Büchern verknüpft sie meist persönliche mit fiktionaler Geschichte. Ihr neuer Roman „Nur nicht zu den Löwen“ ist bei dtv, München, erschienen.

Die israelische Schriftstellerin Lizzie Doron lebt abwechselnd in Tel Aviv und in Berlin. Als wir sie in Tel Aviv erreichen, ist das Entsetzen in ihrer Stimme. Das Leben sei gerade ein Albtraum, sagt sie. Sie hoffe, dass der Gaza-Krieg bald vorüber ...