Israelin stolperte über historische Büsten aus der Römerzeit

Historischer Zufallsfund in Israel: In der Nähe antiker Ruinen ist eine Frau auf einen aus dem Boden herausragenden Kopf gestoßen - was die Entdeckung zweier Büsten aus der Römerzeit zur Folge hatte. Wie die israelische Altertumsbehörde (IAA) am Sonntag mitteilte, werden die lebensgroßen Skulpturen auf die späte Römerzeit vor rund 1.700 Jahren datiert.

SN/APA (AFP)/GALI TIBBON Zwei 1.700 Jahre alte Statuen zufällig entdeckt