Italien denkt an "Netflix der Kultur"

Italien denkt an die Gründung eines "Netflix der Kultur". Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der das Beste der italienischen Kultur "On Demand" abrufbar sein soll, kündigte der italienische Kulturminister Dario Franceschini laut Medienangaben an.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Franceschini tüftelt an Wiederbelebungsmaßnahmen für die Kultur