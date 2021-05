Italien gewinnt den 65. Eurovision Song Contest

Der nächste Eurovision Song Contest findet in Italien statt: Die italienische Rockformation Måneskin triumphierte am Samstagabend bei der 65. Ausgabe des Musikbewerbs in Rotterdam und holte die ESC-Trophäe zum dritten Mal nach Italien. Måneskin setzt sich in der Ahoy Arena der niederländischen Hafenstadt gegen 25 Konkurrenten durch. Auf Platz 2 landete Frankreich, und der Schweiz mit Platz 3 gelang ein Stockerlplatz.

Österreichs Kandidat Vincent Bueno war mit seinem Song "Amen" bereits im 2. Halbfinale am Donnerstag aus dem Tournament ausgeschieden, das heuer unter dem zur aktuellen Coronalage passenden Motto "Open Up" (also "Mach auf" oder "Öffne Dich") stand. Der größte Musikbewerb der Welt wird in Dutzenden Ländern weltweit ausgestrahlt - von Australien bis zum Nordkap. Alljährlich verfolgen dabei gut 120 Millionen Menschen die Endrunde der Show. (S E R V I C E - www.eurovision.tv) Liveblog zum Eurovision Song Contest: