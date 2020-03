Italienische Schauspielerin Lucia Bosé in Spanien gestorben

Die italienische Schauspielerin Lucia Bosé ist im Alter von 89 Jahren in Segovia (Spanien) an einer Lungenentzündung gestorben. "Sie ist jetzt am besten Ort", teilte ihr Sohn Miguel Bosé per Twitter mit.

SN/APA (AFP)/PAUL LOUIS Lucia Bose (2.v.l.) 1962 bei den Filmfestspielen in Cannes