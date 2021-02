Jahresbericht zur Entwicklung der Kunstfreiheit: Die Gefahr für Kunstschaffende wächst

17 Künstler starben, 82 landeten in Haft: Beobachter präsentierten Jahresbericht zur Kunstfreiheit.

Ohne ihre Kunst könne sie nicht existieren, sagt Rita Dewan: "Wie soll ich überleben, wenn ich aufhören muss, zu singen?" Um den Kultur-Lockdown, der wegen der Coronapandemie in vielen Ländern Existenzen gefährdet, ging es in ihrem Video-Interview am Donnerstag aber nicht.

Rita Dewan ist eine Baul-Sängerin. Sie ist Teil einer Kultur, die in Bangladesch seit Jahrhunderten lebendig ist. Von der UNESCO wird die Kunst der Baul-Sänger als immaterielles Weltkulturerbe angesehen. Vom Staat wurde Rita Dewan wegen Herabwürdigung des ...