James-Bond-Gitarre in limitierter Edition

James-Bond-Fans können demnächst in die Saiten greifen wie die Filmkomponisten Hans Zimmer ("No Time To Die") und David Arnold ("Casino Royale"). Eine deutsche Firma produziert nun eine Gitarre im 007-Design samt Instrumentenkorpus mit dem ikonischen "Gunbarrel"-Logo, das zu Beginn der meisten Bond-Abenteuer zu sehen ist. Auf der Rückseite sind die Titel aller 25 Filme abgebildet. Der Preis des Liebhaberobjekts: 7.007 Pfund (ca. 8.000 Euro).

SN/APA/AFP/NIKLAS HALLE'N Die 007-Gitarre bei der Christie's-Versteigerung

Inspiriert wurde das auf 75 Exemplare limitierte Instrument der Hannoveraner Firma Duesenberg von einer Sonderanfertigung, die im Oktober in London bei einer Gala zum 60. Jubiläum der James-Bond-Filme zum Einsatz kam. Beim Konzert "The Sound of 007 in Concert" in der Royal Albert Hall spielten sowohl Arnold, der die Musik für fünf James-Bond-Filme komponiert hat, als auch Zimmer die Gitarre mit dem 007-Logo. Danach wurde sie von den Musikern signiert und für einen guten Zweck versteigert.