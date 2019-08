Jazz im Hof in St. Pölten wieder parallel zu Frequency

Es ist längst Tradition, dass St. Pölten Mitte August gleich zwei Festivals zugleich kredenzt, die freilich völlig unterschiedliche Welten bedienen: Auf der einen das Mega-Event Frequency, auf der anderen das kleine Jazz im Hof, das vom 15. bis 17. August wieder im barocken Innenhof des Stadtmuseums St. Pölten in Szene geht.

Wobei sich die künstlerische Leiterin des Festivals, Caroline Berchotteau, über ein Jubiläum freuen darf, wie das Rathaus berichtete. "Wir feiern bereits zehn Jahre Jazz im Hof!" Berchotteau verspricht ein Programm, "das einen spannenden Mix bringt, der Jazz, Pop, Folk und indische Musik bis hin zu Techno, Blues, Soul und Funk vereint." Pro Veranstaltungstag gibt es jeweils zwei Acts.

Eröffnet wird der Reigen am 15. August mit Akkordeonist Luciano Biondini und Klaus Falschlunger an der Sitar. Unter dem Motto "Once In A Blue Moon" verweben die beiden unterschiedliche Musiktraditionen und Stilrichtungen - von indischer Musik, Jazz, Pop und Folk bis hin zur italienischen Folklore. Frauenpower pur verspricht im zweiten Teil das feminine Balkanquartett Madame Baheux, das nach dem Motto "vier Stimmen, 15 Saiten, zwei Bögen plus Percussion und Drums" für witzige, schräge und vor allem mitreißende Musik sorgen will.

Am 16. August macht das Münchner Leo Betzl Trio mit seinem genreübergreifenden Programm den Auftakt. Danach gibt es Best Hammond Orgel Spieler Raphael Wressnig gemeinsam mit der amerikanischen Gesangslegende Gisele Jackson, die bereits mit Ray Charles, Donna Summer und James Brown auf der Bühne gestanden ist, zu erleben.

Am 17. August steht ein Wiedersehen mit David Helbock, diesmal mit seinem Trio-Projekt Random/Control, an. Die drei Herren werden laut Ankündigung der Stadt gut 30 Instrumente spielen und "zu einer grandiosen Jazz-Achterbahnfahrt laden". Den Abschluss des Festivals bestreitet schließlich die österreichische Jazzband Shake Stew.

(SERVICE: Jazz im Hof in St. Pölten, 15. bis 17. August, jeweils 19.30 Uhr, Innenhof des Stadtmuseums, bei Schlechtwetter wird in den Freiraum, Herzogenburger Straße 12, ausgewichen. Tickets und Festivalpässe in der Buchhandlung Schubert, Wiener Straße 6, und über www.oeticket.com, Infos: kultur@st-poelten.gv.at).

Quelle: APA