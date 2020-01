Jazzmusiker Wolfgang Dauner ist tot

Der Jazzmusiker, Pianist und Komponist Wolfgang Dauner ist Freitagfrüh in Stuttgart nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Stuttgart. Über Jahrzehnte hinweg war Dauner einer der prägenden Figuren der deutschen Jazz-Szene.

SN/APA (dpa)/Bernd Weissbrod Wolfgang Dauner gestorben