Joanna Piotrowska erhält den Camera-Austria-Preis

Mit dem alle zwei Jahre vergebenen Camera-Austria-Preis für zeitgenössische Fotografie der Stadt Graz wird dieses Mal die Künstlerin Joanna Piotrowska ausgezeichnet. Sie überzeugte die Jury durch "Schwarz-Weiß-Bilder und deren einfallsreiche Installationstechniken". Die Verleihung des mit 15.000 Euro dotierten Preises findet am 6. Oktober in Graz statt, teilte der Verein Camera Austria am Freitag mit.

BILD: SN/APA/JOANNA PIOTROWSKA Joanna Piotrowska kann sich über den Camera-Austria-Preis freuen

Piotrowska, die 1985 in Warschau geboren wurde, lebt und arbeitet in London, wo sie sich mit Fotografie, Performance und Film auseinandersetzt. Ihre Arbeiten werden unter anderem in New York, Paris und London gezeigt. Die Künstlerin habe das Talent, "das Unheimliche, das unserem Verhältnis zu unseren Körpern, zu Architektur und zueinander innewohnt, herauszuarbeiten. Mit ihrer charakteristischen und unverwechselbaren visuellen Sprache lassen Piotrowskas Bilder die Erfahrung von Fotografie befremdlich werden", begründet die Jury ihre einstimmige Entscheidung. Vergeben wird der Preis der Stadt Graz an Kunstschaffende, die "einen beachtenswerten Beitrag in der Zeitschrift Camera Austria International publiziert und einen wichtigen Beitrag zur zeitgenössischen Fotografie geleistet" haben.