Johanna Spyri- und Heidi-Archive im UNESCO-Programm

Das Johanna Spyri- und das Heidi-Archiv sind ins Weltregister "Memory of the World" der UNESCO aufgenommen worden. Dieses hat zum Ziel, den freien Zugang zu bedeutsamen Dokumenten zu sichern und Aufmerksamkeit zu schaffen, heißt es in einer Aussendung vom Freitag.

Heidi im Weltregister 'Memory of the World'

Das Johanna Spyri-Archiv wurde von der Johanna Spyri-Stiftung seit 1968 aufgebaut. Es gilt als umfassendste Sammlung der Zürcher Autorin und enthält abgesehen von ihrem literarischen Werk mehr als 1.000 handschriftliche Dokumente sowie persönliche Erinnerungsgegenstände, Fotos, Originalillustrationen und eine umfangreiche Sammlung fremdsprachiger Heidi-Ausgaben. Das Heidi-Archiv des Heidiseum umfasst unter anderem frühe Übersetzungen, Verlagsunterlagen, Korrespondenzen sowie Entwürfe zu den ersten Heidi-Illustrationen von 1880. Das UNESCO-Programm "Memory of the World" wurde 1992 eingerichtet, um den Schutz des dokumentarischen Erbes zu fördern. Es umfasst die Erstellung eines internationalen Registers, in dem dokumentarische Zeugnisse von außergewöhnlichem Wert erfasst werden. Die im internationalen Register eingetragenen Elemente sind von globaler Bedeutung, da sie zur Bewahrung kultureller Identitäten beitragen, das kollektive Gedächtnis prägen und eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen.