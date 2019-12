Freudige Nachrichten für das Publikum der Silvester-"Fledermaus" an der Wiener Staatsoper: Jonas Kaufmann wird vom Haus am Ring am 31. Dezember als Stargast aus dem Hut gezaubert. Der 50-jährige Tenor wird als Überraschungsgast des Prinzen Orlofsky im 2. Akt eine musikalische Einlage liefern. Diese können Fans dann auch bei der Gratisübertragung auf den Herbert-von-Karajan-Platz miterleben.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Überraschungsgast wird eine musikalische Einlage liefern