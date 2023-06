Jonathan Fine übernimmt das Kunsthistorische Museum

Der bisherige Direktor des Weltmuseums wird am 1. Jänner 2025 auf Sabine Haag folgen.

Jonathan Fine, bisher Direktor des Weltmuseums, wird neuer Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien und der mit ihm verbundenen Museen. Dies gab Kulturstaatssekärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag bekannt. Die Besetzung dieser Führungsposition im größten österreichischen Museum ist eine wichtig kulturpolitische Weichenstellung, auf die in nächster Zeit die Entscheidung für die Nachfolge Klaus-Albrecht Schröders an der Spitze der Albertina folgen wird.

Das Kunsthistorische Museum beherbergt vor allem die riesige Kunstsammlung der Habsburger und ist damit eines der bedeutendsten Museen der Welt. Außerdem gehören zu seinem Verbund die Schatzkammer, das Ephesos-Museum, die Hofjagd- und Rüstkammer, die Wagenburg, Schloss Ambras in Innsbruck, das Theatermuseum sowie das Weltmuseum, das derzeit noch Jonathan Fine leitet. Da diesen die jetzige Generaldirketorin Sabine Haag, nach Wien geholt hat, ist er quasi ein hausinterne Besetzung.