Juan Diego Florez in Graz: Belcanto an der Grenze zum Drama

Mit einem schmetternden "Granada" hat Startenor Juan Diego Florez am Sonntag sein Konzert im Grazer Musikverein beendet und dafür tosenden Applaus geerntet. Zuvor hatte der peruanische Sänger zwei Stunden lang gezeigt, dass er das Belcanto-Fach meistert wie derzeit kaum ein anderer. Ob Rossini oder Donizetti, so strahlend, weich und bruchlos in den Übergängen sind diese Arien kaum jemals zu hören.

SN/APA (AFP)/SERGEI CHIRIKOV Der Sänger war erstmals in Graz zu Gast