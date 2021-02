Jüdisches Museum mit neuer Schau eröffnet: "Ohne Herzl keine WIZO, ohne Vater keine Töchter"

Das jüdische Museum widmet sich erstmals den zionistischen Frauen Wiens. Im Zentrum der Ausstellung steht jedoch ein Mann.

Zwei Meter mal eineinhalb Meter misst das aus Samt gefertigte Sargtuch Theodor Herzls. Davidstern und Löwe, das Wappentier des Stammes Juda, zieren es sowie die hebräischen Worte Ezechiels: "Ich bringe euch zurück in das Land Israel." Die Nachbildung des historischen Artefaktes ist das Herzstück der Ausstellung "Herzls Töchter - 100 Jahre WIZO", die seit Montag in der Dependance des Jüdischen Museums am Judenplatz zu sehen ist. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der WIZO (Women's International ...