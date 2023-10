Jugend-Filmfestival Youki hat seine Preise vergeben

Die diesjährige Auflage des Welser Jugend-Medien-Festivals Youki ist am Samstag mit der Bekanntgabe der Preisträger zu Ende gegangen. Insgesamt waren während des Festivals 79 Filme aus 34 Ländern gezeigt worden. Queere Perspektiven, Gemeinschaft und Erwachsenwerden standen als Themen im Zentrum vieler Filme.

Der Gewinnerfilm in der Kategorie "13 - 17 Jahre" ist "Room" von Ian Dani Kim, teilte die Festivalleitung in einer Aussendung mit. Inhaltlich geht es um einen mit Depressionen und sozialen Ängsten kämpfenden Jugendlichen, der sich in sein imaginäres Zimmer flüchtet. Der Hauptpreis in der Kategorie "18 - 22 Jahre" ging an den deutschen Film "Kopf in den Wolken" von Moritz Göbel & Luca Storch, in der Kategorie "23 - 27 Jahre" gewann das Schweizer Regieduo Annaka Minsch und Leon Hüsler mit der einfühlsamen Dokumentation "Heute mit Zucker und morgen weiß ich noch nicht". Ihnen sei es gelungen, auf sensible und respektvolle Weise, die intimsten und herausforderndsten Momente einer Sterbebegleitung einzufangen, hieß es in der Jurybegründung.

Der Publikumspreis wurde dem aus dem Kosovo stammenden Film "reMemBer2.human" von Durim Klaiqi zugesprochen. Er setzt sich mit dem Umgang mit Erinnerungen auseinander. Der Austrian Award ging an "Insight" von Emma Braun. Sie beschreibt in ihrem Film den Berufsalltag einer Rauchfangkehrerin. Den 3 Film Award erhielt Sajjad Aslani für "Out of The Lines" aus dem Iran. "Ein sehr mutiger Film, der es schafft, die Schmerzen vieler Frauen in einer Minute zu zeigen", lautete die Jurybegründung.

