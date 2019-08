Junge Künstler gestalten Eingang vom Sprengel Museum

Junge Kulturschaffende haben für knapp zwei Monate einen Teil des Sprengel Museums Hannover übernommen - und dürfen dort eigene Ideen realisieren. Die sogenannte Einblickshalle wird zu einem Atelier, in dem sie gemeinsam eine Installation entwickeln, wie das Museum am Montag mitteilte. Besucher können das Projekt kostenlos besuchen, mit den Akteuren sprechen und an ihren Workshops teilnehmen.

