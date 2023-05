Junge Kunst macht große Sprünge

Kunsthilfe Salzburg: Eine prominente Jury kürte Siegerprojekte.

Mit seinem Stück "Color of Work" wolle er das Publikum "zum Hinterfragen und zum Umdenken" ihres Tuns inspirieren, sagt Christopher Woschitz. Als Namen Chris Cross ist er in der Urban-Dance-Szene unterwegs. Mit "Color of Work" überzeugte er eine prominente Jury: Er ist einer der Preisträger der Ausschreibung "Junge Kunst 2023".

Unter diesem Titel hat der Verein Kunsthilfe Salzburg Künstlerinnen und Künstler aus Österreich aufgerufen, Projekte zu einzureichen, die sich mit Themen wie Klima, Umwelt und Werten des Menschseins auseinandersetzen. Aus 38 Anwärtern wählte die Jury, der u. a. Opernstar Jonas Kaufmann, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Architekt Florian Medicus angehörten, drei Sieger (Christopher Woschitz, Fotografin Ness Rubey und Künstlerkollektiv Elisa Schober, Hannah Parth, Anna Ryabenkaya, Anna Häupl) und zwei "Rookies of the Year" (Dominik Gegaj, Filmteam Magdalena Vlacjic).

50.000 Euro stünden an Förderungen zur Verfügung, heißt es in einer Aussendung. Die Projekte sollen bei der Zehn-Jahr-Feier der Kunsthilfe präsentiert und noch 2023 umgesetzt werden.