Kabarettpreis "Salzburger Stier 2019" geht an Lisa Eckhart

Die Gewinner des Kabarett-Preises "Salzburger Stier 2019" stehen fest: Aus Österreich wird die Kabarettistin Lisa Eckhart ausgezeichnet, deutscher Preisträger ist das Musik-Duo Simon und Jan. Aus der Schweiz wird Patti Basler geehrt. Der "Ehrenstier" für das Lebenswerk geht an Gerhard Polt. Verliehen wird der mit je 6.000 Euro dotierte Radio-Preis am 11. Mai 2019 im Kurhaus Meran.

Die 26-jährige österreichische Preisträgerin Lisa Eckhart wird für ihre präzise formulierten satirischen Analysen ausgezeichnet. "Klug, auf exzellentem sprachlichem Niveau, gnadenlos-pointiert und ohne die politische Unkorrektheit zu scheuen, arbeitet sie an dem Gesamtkunstwerk 'Lisa Eckhart'. Und dabei bereichert sie den schwarzen Humor um eine neue schillernde Facette", heißt es in der Begründung.

Der in unregelmäßigen Abständen vergebene "Ehrenstier" wird diesmal an den deutschen Kabarettisten Gerhard Polt (76) verliehen. "Wenn Gerhard Polt da ist, dann ist er da. Steht im Raum oder auf der Bühne und füllt sie aus. Mühelos", heißt es in der Aussendung.

Der "Salzburger Stier" wird seit 1982 jedes Jahr an Kabarettistinnen und Kabarettisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verliehen. Zehn Radiostationen arbeiten dabei eng zusammen. Die Verleihung findet im Rahmen des Kabarettforums "Salzburger Stier 2019" (10. und 11. Mai) im Kurhaus Meran statt, bei dem die Preisträger Auszüge aus ihren aktuellen Programmen vorstellen. Ö1 überträgt den Eröffnungsabend live ab 20 Uhr, ausführliche Porträts der Ausgezeichneten sind am 19. und 26. Mai sowie am 2. Juni im Kleinkunstmagazin "Contra" zu hören (19.05 Uhr).

Quelle: APA