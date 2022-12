Kunst in Kärnten: Wie sieht die Welt von unten aus?

Freie Künstler in Kärnten haben jetzt eine private Stiftung hinter sich. Zum zweiten Mal werden Kunstprojekte ausgelobt und gefördert.

Was von der Konsumgesellschaft sehen jene Menschen, die sich Konsum nicht leisten können? Dies abzubilden hat sich der aus Eisenkappel stammende und in Wien lebende Fotokünstler Marko Lipuš vorgenommen und wird dafür von der Kärntner Kulturstiftung unterstützt. Diese Foto- und Videoserie, das Obdachlosigkeit sichtbar machen und, wie es in der Beschreibung heißt, auf "die verbreitete Ignoranz gegenüber Menschen, die auf der Straße leben," verweisen soll, ist eines von drei Projekten, die 2023 mit zusammen 200.000 Euro bedacht werden.

