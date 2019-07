Kärntner Privatuniversität für Musik nahm letzte Hürde

Die Kärntner Privatuniversität für Musik, die "Gustav Mahler Privatuniversität", hat die allerletzte Hürde genommen. Am Montag traf der Bescheid aus dem Ministerium in Klagenfurt ein. Damit ist, so Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der Semesterbeginn endgültig mit 1. Oktober fixiert. Die Anmeldefrist beginnt am 8. Juli und läuft bis 23. August.

SN/APA/Adrian Hipp LH Peter Kaiser (SPÖ) zeigt sich erfreut