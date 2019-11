Die Schauspielerin Katharina Thalbach wird für ihre Leistung in der Musikkomödie "Ich war noch niemals in New York" mit dem Ernst-Lubitsch-Preis 2020 ausgezeichnet. Der Preis des Clubs der Filmjournalisten Berlin wird am 29. Jänner überreicht, wie der Vorsitzende Markus Tschiedert am Samstag bestätigte.

SN/APA/dpa/Henning Kaiser Grund ist Thalbachs Leistung in "Ich war noch niemals in New York"