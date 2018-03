Heuer wäre der US-Künstler 60 Jahre alt geworden, doch starb er mit 31 Jahren an Aids. Er hinterließ Einzigartiges.

Er tauchte in den 1980ern wie aus dem Nichts auf, war von Beginn an unverkennbar. Er wurde ein Star der Kunstwelt: Keith Haring hat ein ikonisches Werk geschaffen, und als er 1990 im Alter von nur 31 Jahren an Aids starb, war er bereits weltberühmt.