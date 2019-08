Kennedy-Kulturzentrum zeigt Veteranen-Porträts von Bush

Das Kennedy-Kulturzentrum in Washington wird Gemälde des früheren US-Präsidenten George W. Bush von verwundeten Kriegsveteranen ausstellen. Die insgesamt 66 Porträts werden ab Oktober als Teil der Ausstellung "Profiles in Courage" zu sehen sein, teilte das größte Kulturzentrum der USA mit. Der Titel stammt von einem Buch von John F. Kennedy über die beispielhafte Zivilcourage einiger US-Senatoren.

Mit seinen Gemälden würdigt Bush verwundete und traumatisierte US-Soldaten, die während seiner Präsidentschaft im Einsatz waren. Sie wurden zuvor in Bushs Presidential Center in Dallas (Texas) gezeigt und auch in seinem Buch "Portraits of Courage" (Porträts des Muts) veröffentlicht. Alle porträtierten Soldaten waren nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in Afghanistan oder dem Irak stationiert. Bush traf sie persönlich, auch wenn er sich beim Malen an Fotos orientierte.

Der heute 73-Jährige hat sich seit dem Ende seiner Präsidentschaft im Jahr 2009 zu einem begeisterten Hobby-Maler entwickelt. In einem Interview sagte er einmal, das Malen habe sein Leben "auf unglaublich positive Weise" verändert.

Quelle: Apa/Ag.