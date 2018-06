KHM und Eremitage präsentieren Doppelbilder

Nicht nur Wladimir Putin ist derzeit zu Gast in Wien - auch die Eremitage seiner Heimatstadt St. Petersburg. Mit 14 Werken ist die russische Gemäldegalerie im Kunsthistorischen Museum vertreten - wobei diesen Arbeiten 14 Pendants aus dem KHM gegenübergestellt sind. Es sei "ein klingender Dialog zwischen den Institutionen", so KHM-Generaldirektorin Sabine Haag bei der Präsentation am Dienstag.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH KHM-Generaldirektorin Sabine Haag: "Dialog zwischen den Institutionen"