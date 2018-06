KHM zeigt 14 Meisterwerke aus der Eremitage

Am Dienstagabend absolvieren der russische Präsident Wladimir Putin und der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien einen hochkarätigen Kulturtermin: Sie eröffnen die Ausstellung "Die Eremitage zu Gast. Meisterwerke von Botticelli bis van Dyck" im Kunsthistorischen Museum (KHM). 14 Gemälde aus St. Petersburg treten dabei in Dialog mit Werken des KHM.

SN/APA/HANS PUNZ Neue Schau bis 2. September im KHM zu sehen