King Kong kommt als Puppentheater zurück nach New York

King Kong ist zurück in New York. Das Affen-Ungeheuer feiert am Donnerstag (8. November) Premiere im Broadway Theatre - in Gestalt der wohl größten Marionette der Broadway-Geschichte. Zehn Menschen braucht es, um die sechs Meter hohe und 450 Kilogramm schwere Affenpuppe zu bewegen. "So eine Marionette haben Sie noch nie gesehen", schrieb die "New York Times".

SN/APA (AFP/Global Creatures)/JAMES King Kong als Puppe ist sechs Meter gro§