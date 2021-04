Kinos und Theater in Salzburg verspüren Euphorie vor dem Neustart

Am 19. Mai geht der Vorhang wieder auf. Viele reservierten Karten, ohne das Programm zu kennen.

Noch ist die Leinwand schwarz. Und der Programmzettel ist leer. Aber Karten sind schon bestellt. Auf Verdacht. "Am Wochenende kamen die ersten Anrufe für Ticketreservierungen für den 19. Mai", sagt Renate Wurm, Geschäftsführerin im Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino. Es werden Leute im Kino sitzen am ersten Tag nach dem Lockdown. Wurm kann aber noch gar nicht sagen, was diese Leute zu sehen bekommen. Das Programm in den heimischen Kinos muss sich mehr als bei anderen Kulturbereichen nach internationalen Märkten richten. ...