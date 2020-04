Kircher: "Traurige Gewissheit" über Saisonende

"Es kommt nicht unerwartet und schafft die traurige Gewissheit, dass diese Saison zu Ende ist." So reagierte der Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, Christian Kircher, gegenüber der APA auf die heutige Bekanntgabe, dass Veranstaltungen in Österreich bis Ende Juni untersagt bleiben. "Für uns ist es nun extrem wichtig zu klären, in welcher Form wir im Juni proben können."

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Bundestheater Holding-Geschäftsführer Christian Kircher