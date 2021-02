Klänge betonen die Stille in der Linzer Krypta

In der Ursulinenkirche wird die Reihe "Memento Mori" fortgesetzt.

Neben dem Innsbrucker Dom und der Grazer Andräkirche gehört die Krypta der Ursulinenkirche in Linz zu den bewährtesten und wichtigsten österreichischen Orten für Kunst zur Fastenzeit. Hier, in der Grablege der Ordensfrauen des einstigen Ursulinenklosters, thematisiert das Forum St. Severin seit Jahren die Vergänglichkeit.

Für so ein "Memento Mori" gestaltet heuer der Künstler Heribert Friedl, der an der "Angewandten" in Wien unterrichtet, zwei Klanginstallationen. "Es wird sein Nachleuchten sein, das alles überstrahlen wird", lautet der Titel. Die Augen ...