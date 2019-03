Kölner Kulturszene fordert Transparenz bei Intendantensuche

Mehr als 50 Kulturschaffende haben von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker mehr Transparenz bei der Auswahl des neuen Schauspielintendanten gefordert. Die Kriterien für die Entscheidung sollten offengelegt und öffentlich diskutiert werden, schrieben die Protagonisten in einem am Samstag veröffentlichten Brief, der deutschen Medienvertretern vorliegt.

SN/APA/BARBARA GINDL Maldeghem zog sich aufgrund von Kritik zurück