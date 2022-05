Konstantin Wecker sagte ab, Lungauer Festival fand Ersatz

Agnes Palmisano wird am Freitag bei "Kultur in der Werkstatt" für den erkrankten Liedermacher einspringen.

Es klang wie ein Traum: Liedermacher Konstantin Wecker sollte am Freitag in Mauterndorf auftreten. Möglich machte dieses Gastspiel die oberösterreichische Initiative Literaturschiff, die gemeinsam mit Stefan Ritzer das Festival "Kultur in der Werkstatt" veranstaltet. Der Lungauer Metallunternehmer stellte seine Produktionshalle für ein zweitägiges Kulturwochenende zur Verfügung - am Samstag folgt ein Abend mit Spitzenkabarettist Thomas Maurer.

Dann folgte der Schock: Konstantin Wecker ist erkrankt. Als hochkarätige Einspringerin wird jedoch Wienerlied-Sängerin Agnes Palmisano mit ihrer Band heute, Freitag, um ...