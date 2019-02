Kontinent der Kolonialisten: Erinnerungsarbeit

Es hat lange gedauert, bis afrikanische Völker so ernst genommen wurden, dass man sie nicht als rückständig abtat, sondern den Wert ihrer eigenen Kultur erkannte. Die Literatur leistet Geschichtsunterricht zu verdrängten Kapiteln europäischer Geschichte. Das macht sie als kritische Instanz unverzichtbar.



der ideale Auskunftgeber in Sachen Erinnerung ist die Literatur. Wenn sich die Wissenschaft noch scheut, heiße Eisen anzufassen, ist sie schon zur Stelle, um Aufmerksamkeit für Probleme zu schaffen, von denen die offizielle Geschichtsschreibung nichts wissen will. Das Privileg der Literatur besteht darin, nicht objektiv sein zu müssen. Sie darf Partei ergreifen für jene, die als die Unterlegenen die volle Wucht einer selbstherrlichen Macht erdulden mussten. Autoren wie Uwe Timm oder Ludwig Fels hielten den Deutschen, die gerade noch so vorbildlich Vergangenheitsbewältigung betrieben hatten, ihre Versäumnisse vor.