Konzerthaus 20/21 startet mit Nachholterminen früher

Die Programmpräsentation der Saison 20/21 ist im Wiener Konzerthaus am Mittwoch etwas anders vonstattengegangen als üblich. Das Haus ist - per Verordnung - leer. Ein kurzer Film führt in die Planungen für die kommende Saison ein. "Im Moment ist es grade etwas ruhiger", sagt Intendant Matthias Naske in die Kamera. Und im Gespräch mit der APA: "Es wird eine Zeit danach geben."

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Das Konzerthaus plant für "vollere" Zeiten