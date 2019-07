Koschitz bei Filmfestival Ludwigshafen mit Preis geehrt

Die österreichische Schauspielerin erhält den diesjährigen Preis für Schauspielkunst des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Die 44-Jährige sei eine Repräsentantin des jungen Deutschen Films und eine Verwandlungskünstlerin, sagte Festivaldirektor Michael Kötz am Donnerstag in der pfälzischen Stadt.

SN/APA (dpa)/Georg Wendt Schauspielerin wird als "Verwandlungskünstlerin" geehrt