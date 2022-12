Krippen können zu mehr verführen als zum Hinschauen

So wie mehrere Leute miteinander eine Geschichte erfahren können, indem sie vorgelesen wird, so lassen sich auch Krippen gemeinsam anschauen und interpretieren. Was ist üblich, was ist besonders, was ist raffiniert oder was ist ungeschickt platziert oder gar vergessen? Weil das Betrachten noch inniger und möglicherweise auch lustiger wird, vermittelt das Salzburger Volksliedwerk heuer wieder die Idee von einer Kripperlroas. Das heißt: Man trifft sich vor einer Krippe und verbindet das Betrachten derselben mit gemeinsamem Singen. Als Ansporn dient ein Zitat aus dem Hirtenspiel von Tobi Reiser. Darin ruft der kleine Aberseer Hirte: "Åber jetzt schleinig auf zum Kripperl!" Da erwidert ein anderer: "Åber wås nehman ma eahm mit, dem Kindl?" Und als einer fragt: "Mia håbn jå nix - nur gånz wenig - im Vergleich zu die heiligen drei König!", da lautet die Antwort: "Doch! Mia kinnan singa und Musi måchn!"

Eigentlich kann jeder und jede so eine Kripperlroas unternehmen und Freude, Bekannte und Familie dorthin einladen. Um allerdings zu zeigen, was machbar wäre, bieten das Salzburger Volksliedwerk und einige Liedlehrer vier Prototypen von Kripperlroasen an:

■ ■ ■ im Museum Schloss Ritzen am 28. Dezember ab 16 Uhr,

■ ■ ■ im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang am 29. Dezember ab

16 Uhr,

■ ■ ■ in der Pfarrkirche Aigen in der Stadt Salzburg am 30. Dezember ab 15.30 Uhr sowie

■ ■ ■ in der Pfarrkirche Golling am

2. Jänner ab 17 Uhr.

Weiters findet in der Franziskanerkirche Salzburg traditionellerweise zur Weihnachtszeit für alle Kirchenbesucher mehrmals ein Krippensingen vor der Krippe hinter dem Hochaltar statt:

■ ■ ■ am 25. und am 26. Dezember sowie am 1. und am 6. Jänner nach der Abendmesse um 19 Uhr. Dazu werden Gedichte und Geschichten vorgetragen.