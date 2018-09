Küblböcks Schauspielschule erlebt "Shitstorm"

Die von Daniel Kaiser-Küblböck besuchte Schauspielschule sieht sich Anfeindungen im Internet ausgesetzt. "Leider sehen wir uns gezwungen, unsere Facebook-Präsenz vorübergehend einzustellen", teilte die ETI Schauspielschule Berlin am Mittwoch mit. Im Internet kursiert ein angeblich von Küblböck verfasster Eintrag, in dem von monatelangem Mobben an der Schule die Rede ist.

SN/APA (dpa/Archiv)/Henning Kaiser Daniel Küblböck wird weiterhin vermisst