Künstler drängen auf baldigen "Kulturgipfel"

Offener Brief von 1500 Künstlern und Kulturschaffenden an Regierung und Landeshauptleute.

350 Kultureinrichtungen und 1500 Künstler erheben Protest: "Wir sind fassungslos, mit welcher Ignoranz sich die Regierung und die Landeshauptleutekonferenz über die existenziellen Grundbedürfnisse der Kunst und Kultur hinwegsetzen", heißt es in einem am Montag publizierten offenen Brief, den Yvonne Gimpel von der IG Kultur und Gerhard Ruiss von der IG Autoren initiiert haben. "Es genügt nicht, von der Bedeutung der Kunst und Kultur zu sprechen und sich um alles andere zu kümmern, nur nicht um sie." Seit 3. November 2020 ...