Künstler-Plattform fordert Rücktritte in Causa Erl

Die Künstler-Plattform "art but fair" hat in der Causa Gustav Kuhn in einem Offenen Brief an den Stiftungsvorstand der Festspiele Erl den Rücktritt von Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) und Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner gefordert. Der Vorstand habe seine Verantwortung nicht ernst genommen, hieß es. Zudem sei es "abgründig", dass eine öffentliche Entschuldigung verweigert wird.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Palfraders Rücktritt wird gefordert