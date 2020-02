Künstler protestieren mit Aktion gegen KTM-Förderung

Mit einer Ankettungsaktion vor der KTM-Motohall in Mattighofen (OÖ) und mit einem Protestsong will das Künstlerkollektiv KD/E-5 die Fördermittel für das Motorrad-Museum zurückfordern. Der Liedermacher Chevapcici habe sich in der Nacht auf Freitag mehrere Stunden an den übergroßen "Motohall"-Schriftzug vor dem Gebäude fesseln lassen, berichtete der Initiator der Aktion, Manuel Normal, der APA.

SN/APA (KD/E-5)/UNBEKANNT Liedermacher Chevapcici an "Motohall"-Schriftzug gefesselt