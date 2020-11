Kultur im Netz

Mit Online-Angeboten beleben Künstler und Veranstalter die kulturell dürre Zeit des Lockdowns.



Bildende Kunst



Digitales Museum

Das Folkwang-Museum in Essen bietet seit der Vorwoche auf seiner Website mehr als 80.000 Werke in der "Sammlung Online". Zudem ist in Kooperation mit Google Arts & Culture ein virtueller Rundgang durch die Ausstellung "Neue Welten" entstanden. Dieser wird ergänzt durch hochauflösende Abbildungen zu über 400 Exponaten, von denen einige mittels Augmented Reality nach Hause geholt werden können. Seit Juli gibt es den Podcast "Radio Folkwang" und eine Museum-Folkwang-App.

...