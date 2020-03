Kultur-Katastrophenfonds und Krisengipfel gefordert

Die Stimmen nach einem politischen Krisengipfel zur Abfederung der Folgen der wegen des Coronavirus angeordneten Schließung von Kunst- und Kultureinrichtungen in Österreich werden lauter. Entsprechenden Forderungen der SPÖ schloss sich NEOS-Kultur- und Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn an: "Wir müssen sofort gemeinsam aktiv werden, um gegenzusteuern", so Schellhorn am Mittwoch.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER NEOS-Kultursprecher Sepp Schellhorn