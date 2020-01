Das wenige, das das Regierungsprogramm der neuen Staatssekretärin vorgibt, könnte viele Erleichterungen bringen: Valorisierung der Förderung, Steuerentlastung, soziale Sicherung.

Eine der letzten Überraschungen der Regierungsbildung betrifft Kunst und Kultur: Offenbar hat dieser Bereich zu nichts sonst gepasst, anscheinend wollte ihn auch sonst niemand. Also nimmt sich Werner Kogler als Vizekanzler dessen an, obgleich er noch nie in der Kulturpolitik ...