Kultur-Neustart: Ab 29. Mai sind Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen möglich

Längst erwartet und nun in groben Zügen vorgestellt - der Stufenplan für die weiteren Lockerungen in den Kulturbetrieben. Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) verkündeten, dass ab 29. Mai Veranstaltungen bis 100 Personen möglich sind. Im Juli dürfen Kinos wieder öffnen und ab 1. August können unter bestimmten Auflagen bereits größere Veranstaltungen stattfinden.

Eigentlich hätte alles anders sein sollen. An diesem Freitag sollte die Kulturstaatssekretärin verkünden, worauf die Kulturschaffenden vielerorts sehnsüchtig warten: Lockerungen, Maßnahmen, konkrete Vorgaben für Öffnungen. Doch Ulrike Lunacek (Grüne) war knapp zwei Stunden zuvor zurückgetreten. Die Kritik an ihrer Person und ihrem Engagement war in den vergangenen Wochen immer lauter geworden. So stellten Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober den Stufenplan für die Öffnungen im Kulturbereich vor:

Mit 15. Mai (Freitag) öffnen neben gastronomischen Betrieben Museen und Archive.

Ab 29. Mai sind sowohl Indoor- als auch Outdoor-Veranstaltungen bis zu 100 Personen möglich. Auch Proben, Filmaufnahmen und sonstiger Bühnenbetrieb wird wieder möglich.

Ab 1. Juli sind Kunst- und Kulturveranstaltungen bis 250 Personen erlaubt. Gleichzeitig dürfen Kinos wieder öffnen.

Ab 1. August dürfen Veranstaltungen bis zu 500 Personen stattfinden. Für 500 bis 1000 Personen sind Events nur mit speziellen Sicherheitsvorkehrungen möglich. Hygienemaßnahmen und Regeln bezüglich Einlass und Verhaltensregeln sollen noch vorgelegt werden.

Es sei aber nur ein grober Rahmenplan, betonte Kogler. Mit diesem Konzept wolle man mit den Kulturschaffenden kommende Woche in den Diskurs gehen. Die 14-tägigen Schritte, was die Öffnungen betrifft, wolle man beibehalten, sagte der Vizekanzler. "Wir können nicht alles gleichzeitig aufmachen." Das bekräftigte auch Gesundheitsminister Rudi Anschober. Grundsätzlich werde die Lage in Österreich aber immer besser. "Wenn morgen die 1000er-Marke der Infizierten unterschritten wird, ist das ein besonderer, kleiner Feiertag für mich persönlich."

Festspiele: Veranstalter müssen abwägen, ob Abhaltung mit Stufenplan vereinbar ist

"Die Welt ist nicht mehr dieselbe wie vor der Pandemie", sagte der Vizekanzler. Gerade im Kunst- und Kulturbereich seien Lockerungen nicht einfach. "Dort kommen viele Menschen auf engem Raum zusammen", stellt der Vizekanzler klar. Aber nun wolle man Perspektiven geben, dass bald wieder etwas stattfinden könne, man wieder an etwas teilnehmen könne. Was die Salzburger und die Bregenzer Festspiele betrifft, sagte Rudolf Anschober: Jeder Veranstalter müsse abwägen, ob die Ausrichtung der Veranstaltung mit diesen Rahmenbedingungen vereinbar sei. Ein Landeshauptmann - den Namen wollte er nicht nennen - habe ihm bereits mitgeteilt, dass dieser sich ein Konzept vorstellen könne, das in diesen Stufenplan hineinpasse. Die Bregenzer Festspiele haben kurz darauf eine Pressekonferenz für Freitag 16 Uhr bekannt gegeben.

Nachfolgerin von Lunacek wird eine Frau - Name soll nächste Woche feststehen

Eingangs dankte Werner Kogler der scheidenden Staatssekretärin Ulrike Lunacek für ihre Arbeit. Zu ihrem Rücktritt sagte er: "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, ihr gebührt Dank für sehr, sehr Vieles." Auch ihr sei der Kunst- und Kreativbereich sehr wichtig gewesen, die Zeiten seien aber nicht leicht gewesen. Anfang nächste Woche wolle er eine Nachfolgerin - die fix eine Frau sein wird - als Staatssekretärin ernennen.

Quelle: SN