Kultur wird digital: Wenn im Publikum überall User sitzen

Was fehlt der Kultur im Netz noch? Eine Expertin erzählt von Herausforderungen zwischen VR-Brille und Facebook-Regeln.

Eine Barockoper in die Virtual-Reality-Welt begleiten, Proben für Theaterstücke auf dem Game-Portal Twitch einfädeln oder Sicherheitskonzepte für ein Ballett mit Robotern ausarbeiten: All das gehört zum Aufgabengebiet von Tina Lorenz. Sie ist Digitalbeauftragte am Staatstheater Augsburg. Und sie ist eine der Ersten ihres Fachs: Den Job gibt es noch an kaum einer deutschsprachigen Bühne.

Über den digitalen Wandel in der Kultur spricht Lorenz diese Woche auch in Salzburg in einer Onlinediskussion: Die ARGEkultur, die 1981 aus der Protestbewegung ...