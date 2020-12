Kulturbesuch nur für Getestete

Museen müssen ab 26. Dezember zusperren. Alle Kulturbetriebe dürfen ab 18. Jänner öffnen, jedoch nur für negativ getestete Besucher.

Die Salzburger Mozartwoche könnte von 21. bis 31. Jänner unter besonderen Bedingungen stattfinden: erstens mit vorverlegtem Ende der Veranstaltungen, weil die nächtliche Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr gültig bleibt. Jeder Schlussapplaus müsste also so absolviert sein, dass das Publikum vor 20 Uhr heim kommt.

Zweitens dürften nur jene Besucher in die Veranstaltungen, die negative Testergebnisse vorweisen. Am Freitagabend gab es in der Pressekonferenz der Bundesregierung noch keine genauen Angaben, doch vermutlich werden diese Tests nicht älter als eine Woche ...