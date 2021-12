Kulturbranche: Kaum offen und schon wieder halb zu

Virus bringt Kulturbranche organisatorisches Kopfweh und weniger Publikum.

Auf dem falschen Fuß erwischt wurde am Mittwoch wieder einmal die Kulturbranche von den neuen Verordnungen wegen Corona. Wieder gibt es Einschränkungen der Zuschauerzahlen, und es gibt auch unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen. Ab 27. Dezember gilt bei einer Besucherobergrenze von 500 Personen und zugewiesenen Sitzplätzen weiter die 2G-Regel. Bei bis zu 1000 Menschen gelten 2G-plus-Vorgaben und 2000 Personen dürfen in einen Saal, wenn diese allesamt den dritten Stich erhalten haben und einen PCR-Test vorlegen können.

Das Salzburger Landestheater ist in mehrerlei Hinsicht von den neuen Verordnungen betroffen. Zum einen müsse man in der aufführungsintensiven Zeit zwischen den Feiertagen die Besucherzahl von 700 auf 500 reduzieren, um einen Vorstellungsbesuch - wie bisher - mit 2G-Nachweis zu ermöglichen, sagt Intendant Carl Philip von Maldeghem im SN-Gespräch. "Das heißt, dass wir etwa für die ausverkaufte Premiere der ,Rocky Horror Show' am kommenden Montag Zuseher bitten müssen, auf eine spätere Aufführung auszuweichen." Besitzer gekaufter Karten würden gegenüber Reservierungen vorgereiht.

Noch stärker trifft das Haus die Verordnung, dass Besucher aus Bayern einen PCR-Test vorweisen müssen. "Dadurch laufen wir Gefahr, ein Drittel des Publikums zu verlieren", sagt Maldeghem. Er halte diese Entscheidung nicht für nachvollziehbar, da Bayern einen 24-stündigen Aufenthalt in Österreich erlauben würde: "Der kleine Grenzverkehr ist ausgehebelt."

Für das Silvesterkonzert des Landestheaters im Großen Festspielhaus mit 2200 Plätzen droht die Reduktion auf 1000 Besucher, "weil wir ansonsten auf PCR-Tests bestehen müssten". Dennoch wolle man den Spielplan in der geplanten Form fortführen.

Die Frage ist, wie und in welcher Form Veranstaltungen vor Publikum abgehalten werden können, ob man Kartenbesitzer wieder ausladen muss und wie man den Gästen die neuen Regeln kommuniziert. Offen ist nun auch wieder, in welcher Form etwa das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker vor Publikum stattfinden kann. Hierüber wollen die Philharmoniker auf APA-Nachfrage bis Donnerstag entscheiden. Im Großen Saal des Musikvereins stehen neben dem Neujahrskonzert auch Auftritte der Tonkünstler an, was die zuständigen Orchester vor ein enormes Problem stelle, sagt Musikvereins-Intendant Stephan Pauly. "Es ist leider eine Herkulesaufgabe, so kurzfristig eine organisatorische Lösung zu finden." Die neue Zutrittsregelung treffe im Musikverein bis zum Dreikönigstag zehn Konzerte, sagt Pauly.

Auch in der für die Wiener Staatsoper, das Burgtheater und die Volksoper zuständigen Bundestheater-Holding wurde man von der Nachricht kalt erwischt. "Aufgrund der knappen Vorlaufzeit auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren, wird eine Herausforderung", bat Holding-Geschäftsführer Christian Kircher in einem Statement um Zeit. "Omikron scheint uns mehr abzuverlangen, als wir jemals vorausgesehen hätten." Im Theater in der Josefstadt hat man sich dazu entschieden, die Kapazität auf 490 Plätze zu reduzieren. Damit reicht ein 2G-Nachweis für den Vorstellungsbesuch aus.

"Grundsätzlich gilt: je größer die Veranstaltung, desto höher der Sicherheitsstandard", erläuterte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) der Austria Presse Agentur. "Mit drei Impfungen und einem zusätzlichen PCR-Test sind daher weiterhin große Kulturveranstaltungen zulässig."